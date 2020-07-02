Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele
Sivas'ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda 11 kök hint keneviri ve 300 gram esrar ele geçirildi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda 11 kök hint keneviri ve 300 gram esrar ele geçirildi.
Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede yapılan çalışmada 300 gram esrar maddesi olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, 11 kök hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Konuyla ilgili 1 şahsa da yasal işlem yapıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:17 Kaynak: İHA
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