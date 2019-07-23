Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele: 4 tutuklama
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Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele: 4 tutuklama

5 dakika önce

Sivas'ta yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında işlem yapılan 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele: 4 tutuklama, System.String[]
Sivas'ta yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında işlem yapılan 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, 0.40 gram Skunk maddesi, 3.26 gram esrar maddesi ele geçirildi. 7 kişi hakkında işlem yapılarak alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler. 1 kişi uyuşturucu kullanmak 3 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmak suçlaması ile tutuklanarak ceza evine gönderildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı. - SİVAS
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:31 Kaynak: İHA
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