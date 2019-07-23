Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele: 4 tutuklama
5 dakika önce
Sivas'ta yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında işlem yapılan 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:31 Kaynak: İHA
'ta yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında işlem yapılan 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, 0.40 gram Skunk maddesi, 3.26 gram esrar maddesi ele geçirildi. 7 kişi hakkında işlem yapılarak alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler. 1 kişi uyuşturucu kullanmak 3 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmak suçlaması ile tutuklanarak ceza evine gönderildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı. - SİVAS
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