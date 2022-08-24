Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok

24.08.2022 10:28
Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok

Sivas'ta uyuşturucu kullanıcılarına ve tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta uyuşturucu kullanıcılarına ve tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından alınan istihbarat üzerine harekete geçen Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sivas - Kayseri karayolu üzerinde M.T. (38) ve Y.E.S (27) isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 23 adet folyoya sarılmış 15 gram metamfetamin ele geçildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından takip edilen, M.G. (42) isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 1 gram esrar ve 1 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SİVAS

YORUMLAR
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Yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti... Kaybolan danayı bularak sahibine teslim etti Yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti... Kaybolan danayı bularak sahibine teslim etti Yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti Yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti
Kaynak: İHA

Şarkışla, Jandarma, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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