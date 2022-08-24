Sivas İl Jandarma Komutanlığından alınan istihbarat üzerine harekete geçen Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sivas - Kayseri karayolu üzerinde M.T. (38) ve Y.E.S (27) isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 23 adet folyoya sarılmış 15 gram metamfetamin ele geçildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından takip edilen, M.G. (42) isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 1 gram esrar ve 1 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Şarkışla, Jandarma, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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