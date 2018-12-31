Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 161 hap ve 0,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 161 hap ve 0,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son 7 günde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda, 161 hap ve 0,34 gram sentetik uyuşturucu yakaladı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:58 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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