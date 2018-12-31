Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
1 saat önce
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 161 hap ve 0,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sivas
'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 161 hap ve 0,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son 7 günde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda, 161 hap ve 0,34 gram sentetik uyuşturucu yakaladı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:58 Kaynak: AA
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