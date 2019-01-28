Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

38 dakika önce

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7,24 gram esrar, 5,65 gram sentetik uyuşturucu ve 18 hap ele geçirildi.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7,24 gram esrar, 5,65 gram sentetik uyuşturucu ve 18 hap ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokakta uyuşturucu satanlara ve kullanıcılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 7,24 gram esrar, 5,65 gram sentetik uyuşturucu ve 18 hap ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:19 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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