Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
38 dakika önce
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7,24 gram esrar, 5,65 gram sentetik uyuşturucu ve 18 hap ele geçirildi.
Sivas
'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7,24 gram esrar, 5,65 gram sentetik uyuşturucu ve 18 hap ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokakta uyuşturucu satanlara ve kullanıcılara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 7,24 gram esrar, 5,65 gram sentetik uyuşturucu ve 18 hap ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:19 Kaynak: AA
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