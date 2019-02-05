Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
1 saat önce
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11,83 gram esrar ve 55 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sivas
'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11,83 gram esrar ve 55 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde düzenledikleri operasyonlarda 11,83 gram esrar ve 55 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 6'sı ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:56 Kaynak: AA
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