Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Son 7 günde gerçekleştirilen operasyonlarda,1,8 gram skunk, 26,46 gram esrar, 71 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:24 Kaynak: AA

Polis, Sivas, Güncel
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