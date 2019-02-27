Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
1 saat önce
Sivas'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.
Sivas
'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 7 günde yaptığı operasyonlarda, 14,79 gram bonzai, 3,45 gram esrar, 0,26 metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Açıklamada, sokak satıcılarına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:49 Kaynak: AA
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