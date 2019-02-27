Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Sivas'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Sivas'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 7 günde yaptığı operasyonlarda, 14,79 gram bonzai, 3,45 gram esrar, 0,26 metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, sokak satıcılarına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:49 Kaynak: AA

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