Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

30 dakika önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 6,94 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 6,94 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokakta uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Son 7 gündeki operasyonlarda 6,94 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 6 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:47 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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