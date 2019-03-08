Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
30 dakika önce
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 6,94 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 6,94 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokakta uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Son 7 gündeki operasyonlarda 6,94 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 6 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:47 Kaynak: AA
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