Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Sivas'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Sivas'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda, 239 adet kontrole tabi sentetik ecza, 61 gram esrar, 3,62 gram toz esrar, 11 adet fişek ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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