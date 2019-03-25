Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
1 saat önce
Sivas'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.
Sivas
'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda, 239 adet kontrole tabi sentetik ecza, 61 gram esrar, 3,62 gram toz esrar, 11 adet fişek ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:15 Kaynak: AA
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