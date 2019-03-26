Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

2 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 470 adet uyuşturucu hap ve 111 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 470 adet uyuşturucu hap ve 111 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Son 7 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, 470 adet uyuşturucu hap ve 111 gram Afyon sakızı yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon MİT Başkanı Fidan'ın Adını Kullanarak 65 Bin TL'lik Vurgun Yaptı "CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:31:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]