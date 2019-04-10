Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Sivas'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Sivas'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 7 günde 1,18 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:46 Kaynak: AA
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