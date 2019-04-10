Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
1 saat önce
Sivas'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:46 Kaynak: AA
'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 7 günde 1,18 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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