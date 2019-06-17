Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1,68 gram metamfetamin ile 0,25 gram skunk ele geçirildi.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1,68 gram metamfetamin ile 0,25 gram skunk ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonlarda 1,68 gram metamfetamin ile 0,25 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonlara gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:06 Kaynak: AA
Polis, Sivas
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