Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
1 saat önce
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1,68 gram metamfetamin ile 0,25 gram skunk ele geçirildi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:06 Kaynak: AA
'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1,68 gram metamfetamin ile 0,25 gram skunk ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonlarda 1,68 gram metamfetamin ile 0,25 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonlara gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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