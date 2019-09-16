Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar yaptı.

Son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 279 adet uyuşturucu hap, 0,88 gram metamfetamin, 78,45 gram sentetik uyuşturucu, 13,75 gram ecstasy tozu, 7,43 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 12 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:14 Kaynak: AA
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