Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 454 gram esrar, 526 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 454 gram esrar, 526 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Son 7 günde yapılan operasyonlarda 454 gram esrar, 526 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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