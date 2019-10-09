Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 454 gram esrar, 526 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Son 7 günde yapılan operasyonlarda 454 gram esrar, 526 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.