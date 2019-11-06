Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

6 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 76 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve bin 21 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 76 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve bin 21 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.


Son 7 günde yapılan operasyonlarda 76 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve bin 21 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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