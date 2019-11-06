Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
6 saat önce
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 76 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve bin 21 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 76 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve bin 21 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Son 7 günde yapılan operasyonlarda 76 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve bin 21 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Terör Örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'yi, İdlib'te El Kaide bağlantılı örgütler sakladı Kilisli vatandaş, askerdeki anısı yüzünden 55 yıldır çay içmiyor Trump, Suriye'deki petrol sahaları için askeri operasyonlara onay verdi İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı