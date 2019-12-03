Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

6 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama, System.String[]

Sivas'ta polis ekiplerince son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 44,84 gram toz esrar, 6 gram tütün ile karışık esrar maddesi, 9,10 gram eroin ve 69,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Bir şahsa 'Uyuşturucu ve Uyarıcı madde etkisinde araç kullanmak' suçundan 5 bin 167 Türk lirası idari para cezası kesilirken, şüpheli şahıslardan 2'sinden narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen; 11 bin 540 TL, 410 dolar, 100 Euro ve 2 adet çeyrek altına el konuldu. - SİVAS

Polis, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:14 Kaynak: İHA
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