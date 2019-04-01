Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Kişi Tutuklandı

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Son 7 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, 654 adet uyuşturucu hap, 0,72 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram skunk, 7,78 gram esrar ve 1 adet öğütücü aparat ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 6'sı ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:02 Kaynak: AA

Polis, Sivas, Güncel
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