Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.
Sivas
'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Son 7 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, 654 adet uyuşturucu hap, 0,72 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram skunk, 7,78 gram esrar ve 1 adet öğütücü aparat ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 6'sı ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:02 Kaynak: AA
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