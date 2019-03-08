Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama
56 dakika önce
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 6,94 gram bonzai maddesi, 1 adet 7.65 silah ve silaha ait 10 fişek, 2 adet ecstasy maddesi, 2 adet kontrole tabi Lyrica Hap ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10'u işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:27 Kaynak: İHA
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