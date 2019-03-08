Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama

56 dakika önce

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 6,94 gram bonzai maddesi, 1 adet 7.65 silah ve silaha ait 10 fişek, 2 adet ecstasy maddesi, 2 adet kontrole tabi Lyrica Hap ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10'u işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:27 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis, Sivas, 3. Sayfa
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