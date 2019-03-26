Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama

1 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında işlem yapılan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında işlem yapılan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 470 adet ekstasy hap, 111,1 gram Afyon Sakızı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Sivas, Güncel
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