Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama
1 saat önce
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında işlem yapılan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sivas
'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında işlem yapılan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 470 adet ekstasy hap, 111,1 gram Afyon
Sakızı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:32 Kaynak: İHA
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