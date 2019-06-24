Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Sivas'ın Gemerek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar ele geçirildi.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar ele geçirildi.
Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "narkotik suçlara" yönelik olarak çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:28 Kaynak: AA
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