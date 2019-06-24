Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Sivas'ın Gemerek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar ele geçirildi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:28 Kaynak: AA
'ın Gemerek
ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar ele geçirildi.
Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri "narkotik suçlara" yönelik olarak çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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