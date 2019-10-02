Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphe ederek durdurdukları bir araçta narkotik madde köpeğinin de yardımıyla arama yaptı.

Araçtaki şüphelilerden M.Y'nin üzerinden 4,03 gram esrar çıkması üzerine bu kişinin evinde de arama yapan polisler, 450 gram esrar ele geçirdi. Araçtaki şüpheliler M.Y, İ.Ç. ve E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarıyla gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 yaşındaki çocuğa ait, 7 aylık bebek cesedi mezarlıkta poşet içinde bulundu
Kırklareli'de mezarlıkta gömülü 7 aylık bebek cesedi bulundu İstanbul'da dev operasyon: Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi Mansur Yavaş "Ankapark'ın maliyeti 700-750 milyon dolar" dedi! Melih Gökçek fatura istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 15:01:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]