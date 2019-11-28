Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:10 Kaynak: AA
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 81,73 gram esrar ve 923 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı, 9 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.
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