Sivas'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas'ta 16 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı.

Sivas'ta 16 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezi ve Hafik ilçesinde son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 27,74 gram metamfetamin, 10,91 gram esrar, 11 adet sentetik ecza hap, 7 kök Hint Keneviri, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 16 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı. - SİVAS

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