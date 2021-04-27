Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 9,60 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan polis ekipleri 9,60 gram metamfetamin ile narkotik madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi.

Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçu kapsamında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.