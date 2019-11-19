Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 174 uyuşturucu hap ve 17,79 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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