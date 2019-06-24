Sivas'ta uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonu
1 saat önce
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Gemerek
ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gemerek'te İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler üzerinde yapılan aramada 4,59 gram metamfetamin ile 0,61 gram esrar ele geçirildi. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.
İlçede tarihi eser süsü verilerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bu kişilerle birlikte altın görünümlü 5 Meryem ana heykeli, 6 sahte altın bilezik ile define aramada kullanılan 4 metal çubuk ele geçirildi. Haklarında adli işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.
- Sivas
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