Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonu

1 saat önce

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonu, System.String[]
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gemerek'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler üzerinde yapılan aramada 4,59 gram metamfetamin ile 0,61 gram esrar ele geçirildi. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. 
İlçede tarihi eser süsü verilerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bu kişilerle birlikte altın görünümlü 5 Meryem ana heykeli, 6 sahte altın bilezik ile define aramada kullanılan 4 metal çubuk ele geçirildi. Haklarında adli işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi Binali Yıldırım'ın Tuzla'da oy kullandığı sandıktan Ekrem İmamoğlu çıktı Yasak aşk bebeğini gizlice doğurup çöp konteynerine attı! Cani anne-baba tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 12:12:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]