Sivas'ta Uyuşturucu Zanlıları Tutuklandı
2 saat önce
Sivas'ta, polisin uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Sivas
'ta, polisin uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 6,57 gram esrar, 6 neurontin hap, 2,02 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:18 Kaynak: AA
82 Yıllık Hayal Gerçek Oluyor! Karadeniz, İç Anadolu'ya Bağlanıyor
Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi
Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü
AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek