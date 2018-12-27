Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Uyuşturucu Zanlıları Tutuklandı

Sivas'ta Uyuşturucu Zanlıları Tutuklandı

2 saat önce

Sivas'ta, polisin uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Zanlıları Tutuklandı, System.String[]
Sivas'ta, polisin uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 6,57 gram esrar, 6 neurontin hap, 2,02 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:18 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Sivas, Güncel
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