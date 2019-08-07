Son Dakika Haberleri: Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele
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Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

1 saat önce

Sivas'ta son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan sokak operasyonlarında 331 adet sentetik ecza ile 1 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele, System.String[]
Sivas'ta son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan sokak operasyonlarında 331 adet sentetik ecza ile 1 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, son bir hafta içerisinde il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonlarda 331 adet sentetik ecza ile 1 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bu kapsamında 7 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahıslardan 5'i serbest bırakıldı, 2 şahıs ise tutuklandı. - SİVAS
Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:08 Kaynak: İHA
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