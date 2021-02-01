Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 45,23 gram metamfetamin, 1,80 gram uyuşturucu madde, 546 uyuşturucu hap ve narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 9'una "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", birine "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", birine "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından yasal işlem yapıldı.