Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 22,06 gram kokain, 5,11 gram metamfetamin, 13,38 gram uyuşturucu madde, 2902 uyuşturucu hap ve narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 11'ine "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", 3'üne "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından yasal işlem yapıldı.

"Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan aranan 2 şüpheli ise adli mercilere sevk edildi.

Yakalanan 2 şüpheliye de uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 13 bin 818 lira idari para cezası uygulandı.???????