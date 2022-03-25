Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

25.03.2022 17:27
Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 4,44 gram uyuşturucu madde, ve 1008 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 6'sı mahkemece tutuklandı.

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23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı 23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı Annenin ihbarıyla uyuşturucu satıcısı iki şüpheli yakalandı Annenin ihbarıyla uyuşturucu satıcısı iki şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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