Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele devam ediyor - Son Dakika

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 160,49 gram uyuşturucu madde, 0,16 gram metamfetamin ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan ve hakkından işlem yapılan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kangal ilçesinde ise yakalanan 3 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.