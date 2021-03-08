Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele sürüyor - Son Dakika

Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda yakalanan 16 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir haftada il genelinde sokakta uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyonlarda, 4,81 gram esrar maddesi, 14,30 gram eroin, 5,19 gram metamfetamin, 216 uyuşturucu hap, 1,5 metadon hap, 2,05 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 16 kişiden, 2'si tutuklandı.