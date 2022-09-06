Sivas'ta üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi

06.09.2022 17:52
Sivas'ta üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sivas Belediyesine ait E.S. yönetimindeki 58 FP 771 plakalı mıcır yüklü kamyon, Eğriköprü Mahallesi'nde park halinde bulunan A.A'ya ait 58 FS 756 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kamyon şoförünün yara almadığı kazada, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Önce kasasındaki mıcır boşaltılan kamyon, iş makinesi yardımıyla aracın üzerinden kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Mıcır yüklü kamyon Mercedes'i hurdaya çevirdi Mıcır yüklü kamyon Mercedes'i hurdaya çevirdi Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz yeniden göreve talip oldu Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz yeniden göreve talip oldu
Kaynak: AA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
17:04 Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:37 TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:23 Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 17:53:51. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement