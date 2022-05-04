Mantar toplamaya çıktı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mantar toplamaya çıktı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

04.05.2022 22:06
Mantar toplamaya çıktı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde mantar toplarken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde mantar toplarken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Purunsur Mahallesi Göldağı mevkisinde mantar toplayan 62 yaşındaki Alaattin Öztürk'e yıldırım isabet etti. Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cansız bedeni, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİVAS

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mantar toplamaya çıktı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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