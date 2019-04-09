Sivas'ta Uzman Çavuşa Fetö Gözaltısı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir uzman çavuş gözaltına alındı.

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir uzman çavuş gözaltına alındı.



Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan jandarma uzman çavuş B.İ. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Şüpheli B.İ, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.



Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra emniyete götürüldü.

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