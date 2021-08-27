Sivas'ta vagonlar raydan çıktı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yük treninin 2 vagonu raydan çıktı, raydan çıkan vagonlar bir süre sonra raya oturtturuldu.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sağır Mahallesinde hemzemin geçidin de meydana geldi. Sivas'tan Kayseri yönüne giden balast taşı yüklü tren manevra yaptığı sırada vagonlarından ikisi, kapaklarının açılması sonucu raydan çıktı. Kaza nedeniyle Sivas-Kayseri demir yolu hattı ve Şarkışla-Sağır Mahallesi yolu trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre çalışmanın ardından vagonlar rayına oturtturularak yoluna devam etti. Kapanan demir yolu ile mahalle yolu ulaşıma açıldı. - SİVAS