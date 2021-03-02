Sivas'ta vaka sayısı düşüyor - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre 20-26 Şubat tarihleri arasında Sivas'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 29,85 olarak açıklandı. Kentte 15-21 Şubat tarihlerini kapsayan haftada her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 38,37 olarak açıklanmıştı.

Vali Salih Ayhan; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Eski kısıtlamalara dönmemek ve daha iyiye gitmek için hepimize toplumsal sorumluluk düşüyor. Öğrencilerimizin geleceği ve esnafımızın selameti için; maske, mesafe, hijyen" dedi. - SİVAS