Sivas'ta, Vali ve Başkan'dan vatandaşlara aşı çağrısı - Son Dakika

SİVAS'ta, Numune Hastanesi'nde aşılarını yaptıran Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bu konuda yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, vatandaşlara aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Vali Ayhan, şu anda kentte yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 90'ını aşısız kişilerin oluşturduğunu söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Numune Hastanesi'nde 3'üncü doz koronavirüs aşılarını yaptırdı. Daha sonra basın açıklaması yapan Ayhan ve Bilgin vatandaşları aşı olmaya davet ederek sosyal medyadaki bilgi kirliliği konusunda uyardı. Ayhan ve Bilgin, kentte görev yapan ve şu ana kadar aşı yaptırmayan muhabir Onur Erden'i de haber takibi için geldiği hastanede ikna edip aşı olmasını sağladı.

Koronavirüsle mücadelede Türkiye 'nin, en iyi ülkelerden olduğunu söyleyen Vali Salih Ayhan, "1,5 yıldır gerek dünya, gerekse ülkemiz salgınla mücadele etmektedir. Bu minvalde salgınla mücadele ederken dünyada Türkiye, bu anlamda en iyi mücadele eden ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde de bakanlıkların aldığı kararları harfiyen uygulamaya çalışıyoruz. Özellikle bu salgınla mücadelede bilim insanlarımızın olmazsa olmazı aşı. ve aşı da işin adeta kırılma noktası. İşte bu doğrultuda ben ve belediye başkanımız 3'üncü doz aşılarımızı birlikte olduk. Hem bireysel hem toplumsal sorumluluğumuzu hem de görevimiz icabı bu gerekliliği yerine getirmek zorundayız. Bilim insanlarımıza ve devletimize bizler güveniyoruz. Vatandaşlarımız da güvensin. Aşı konusunda çok ciddi manipülasyon ve dezenformasyonlar var. Vatandaşlardan bunları ciddiye almamalarını özellikle istirham ediyoruz" dedi.'YOĞUN BAKIMDAKİLERİN YÜZDE 90'I AŞISIZ'Sivas'taki güncel vaka sayıları hakkında bilgi veren Ayhan, "Şu an serviste yatanların yüzde 80'i, yoğun bakımda ise yatanların yüzde 90'ı aşısız. Dolayısıyla sadece bu rakamlardan bile doğru yolda olduğumuzu gösterebiliriz. Hamdolsun Sivas, bu süreçte iyi gitmekte. 600 bine yakın aşı takviminde hedef kitlemiz var. Biz bunun yüzde 80'ine yaklaştık. İkinci doz 300 bini geçti. Üçüncü dozda ise 100 bin civarındayız. Genel olarak hepsine baktığımızda 800 bin doz civarında aşı gerçekleştirdik. Özellikle eğitim öğretim yılı başlarken de mavi kategoriye geçmeyi arzu ediyorduk. Onu da başarmış olduk. Süreçten en çok etkilenen eğitim olduğuna göre bu süreci çok hızlı bir şekilde dönüştürmemiz gerekiyordu. Bugün çocuklarımızın heyecanını gördük. Tekrardan okulların kapanmaması için herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi lazım. Özellikle sosyal medyadaki kirli bilgiden etkilenerek tereddütte olan vatandaşlarımızın gelip bir an önce aşılarını olmalarını özellikle istirham ediyorum. Zaten bazı alanlara aşı konusunda kısıtlamalar geliyor. Sempatik anlamda da olsa bir zorlama var. Sonuçta insanların kendi sağlıkları, aşı olmayabilirler ama Cumhurbaşkanımızın da bakanlarımızın da bizlerin de olduğu yerde vatandaşlarımızın da bize güvenerek aşı olmasını istiyoruz" diye konuştu.'BİLİME VE DEVLETİMİZE GÜVENİN'

Aşı olmanın sağlık çalışanlarına ve topluma karşı sorumluluk olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Son 18 aydır ülkede ve dünyada Covid-19 pandemisiyle mücadele ediyoruz. Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda bugün geldiğimiz noktada salgınla mücadeledeki en önemli silahımız, aşılanmak ve tedbirlere uymak. Bizler de Sivas'ın yerel yöneticileri olarak okulların açıldığı bugünde toplumla bu bilinci oluşturmak ve manipülasyonların önüne geçmek adına 3'üncü doz aşımızı olduk. Ben bu vesileyle tüm hemşehrilerimize özellikle sosyal medya üzerinde yapılan manipülasyonları bir kenara bırakarak, bilime ve devletimize inanarak gerekli aşı takvimlerine uymayı rica ediyorum. Çünkü geldiğimiz noktada gerek bilim kurulu gerekse hükümetimizin almış olduğu tedbirlere baktığımızda yeni dönemde bir daha eskiye dönmemek adına salgınla mücadeledeki en önemli silahın aşı olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.