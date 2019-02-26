Sivas'ta Valilik Ek Binası Açılışa Hazırlanıyor

Sivas'ta valilik ek binasının açılışa hazırlandığı bildirildi.

Sivas'ta valilik ek binasının açılışa hazırlandığı bildirildi.



Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, inşaat çalışmalarında sona gelinen Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu.



Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde Sivas İl Özel İdaresi ana binasının yanına yapılan binada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Ayhan ve beraberindekiler, sürdürülen çalışmalar hakkında Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Feridun Yaya'dan bilgi aldı.



Kamu kurumlarının bir arada hizmet verecek olmasının vatandaşlar açısından önemli olduğunu vurgulayan Ayhan, akıllı bina şeklinde dizayn edilen ek hizmet binasının, vatandaş odaklı hizmetin kaliteli ve hızlı ilerlemesi için hayata geçirildiğini ve çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.



Ayhan, bina hizmete başladığında, kartlı geçiş sistemi, iklimlendirme, havalandırma, yangın algılama, alarm, güvenlik, aydınlatma ve akıllı asansörler bulunacağını ve bu sistemlerin birbiriyle bütünleşip tek merkezden kontrol edilebileceğini ifade etti.



İncelemeleri sırasında Vali Ayhan'a, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcıları Mustafa Yüksel Karadağ, Mehmet Polat ve Yeliz Yıldızhan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ve ilgili teknik personeller eşlik etti.

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