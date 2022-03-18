Sivas'ta vatandaşlar şehitlere saygı için yürüdü - Son Dakika

Sivas'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Sivas Tren Garı'ndan tarihi Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe soğuk havaya rağmen çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Çanakkale türküsü ve mehter marşı eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüyen vatandaşlar, Atatürk Anıtı'nın önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Salih Ayhan, yürüyüşe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin büyük anlam taşıdığını dile getiren Ayhan, "Soğuk havaya rağmen Çanakkale Zaferi'ni yüreğinizde hissedip yürüyüşe katılmanız gerçekten takdire şayandır. Bin yıldır bu toprakları bize manalı kılan, sevdiren ecdadımızı bir kez daha şükran ve minnetle yad ediyoruz. Çanakkale bu milletin silinmez bir ön sözüdür. Türk milletinin bu topraklardan asla silinemeyeceğinin, özgür ve hür bir şekilde yaşayacağının tescilidir." diye konuştu.

Program, duanın ardından sona erdi.