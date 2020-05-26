Sivas'ta 'Vefa' ekipleri bayramda da gönüllere dokundu - Son Dakika

Sivas'ta 'Vefa' ekipleri bayramda da gönüllere dokundu

SİVAS'ta Vefa Sosyal Destek ekipleri Ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Bayramda gıda kolisi yardımına devam eden ekipler, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından valilikler bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, Ramazan bayramında da mesailerine devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların bayramda da yüzünü güldüren ekipler gıda kolisi yardımı yapıyor. Bayram nedeniyle ziyaret ettikleri evlerde çocuklara da çeşitli hediyeler veren ekipler, bayram da gönüllere dokundu. Ekipler, pandemi süresince 13 bin 75 aileye gıda kolisi ulaştırdı. Ziyaret edilen evlere hijyen paketi de verildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İnceleme Görevlisi Hüseyin Şişeci çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Vefa Sosyal destek ekibi olarak pandemi süresince yoğun bir çalışma içerisindeydik. Sokağa çıkma yasağı ilimizde ilk defa uygulandı. Bu sokağa çıkma yasağında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Yoğunlukla ekmek talebi, süt talebi, ilaç talebi, doğa hayvanları için yem talebi gibi bir takım talepleri yerine getirdik. 13 bin 75 aileye pandemi süresince gıda dağıtımı yaptık. Gıda paketlerini 221 yerleşim yerine ulaştırdık.18 ayrı aracımız çalıştı. Yaklaşık 40 bin kilometre yol kat ettik. Bayram sevinci paylaşılarak çoğalıyor. Biz mesai gözeten bir müessese değiliz. Bizim için 24 saat çalışma esası var. İhtiyaç duyulduğun her an her şeye hazırız" dedi.