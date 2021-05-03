Vefa Sosyal Destek Ekipleri "tam kapanmada" vatandaşın her türlü ihtiyacı için seferber oluyor - Son Dakika

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Vefa Sosyal Destek Ekipleri vatandaşların her türlü talebine cevap vermek için yoğun çaba gösteriyor.

Sivas Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Ekipleri 7 gün 24 saat vatandaşların taleplerine cevap veriyor.

Sosyal Yardımlaşma Vakfının "0850 224 10 58" numaralı telefon hattından vatandaşların talebini alan görevliler daha sonra bu istekleri sahada görevli ekiplere bildiriyor.

Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan ve ihtiyaç sahiplerinin ekmekten, ilaca, tüpten, gıdaya bir çok talebini yerine getiren ekipler, devletin şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Çölyak hastası olan ve ekiplerden glutensiz ekmek talep eden Ergün Ceran, "Kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamadığım için sağolsun arkadaşlar ekmeği evimize kadar getiriyorlar. Allah razı olsun." dedi.

Mehmet Demir ise gıda talebini karşılayan Vefa Sosyal Destek Ekiplerine teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman bizim yanımızda, memnunuz." diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Ekiplerinin ilaç talebini karşıladığı Şükran Yıldız da "Kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamadığım için Vefa ekiplerine başvurdum. Devletimizden Allah razı olsun, her zaman devlet başka." ifadelerini kullandı.