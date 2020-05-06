Sivas'ta, Vefa Sosyal Destek ekipleri yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Sivas'ta, Vefa Sosyal Destek ekipleri yüzleri güldürüyor

Sivas'ta, Vefa Sosyal Destek ekipleri yüzleri güldürüyorSİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri, ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Sivas'ta, Vefa Sosyal Destek ekipleri yüzleri güldürüyor SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri, ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Ramazanın başlamasıyla birlikte Vefa Sosyal Destek ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Kapı kapı gezen ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdü. Ekipler, ramazan ayıyla birlikte 3 bin 481 adet hijyen ve gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 112 acil çağrı merkezine gelen 6 bin 279 talebin tamamını da yerine getiren ekipler, ihtiyaç sahipleri ve sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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