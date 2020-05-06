Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grupları'nın 'ramazan' hizmeti - Son Dakika

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere hizmetlerini ramazanda da sürdürüyor.

Ramazan ayında Vefa Sosyal Destek Grupları, yaş gruplarına yönelik sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olanlar için çalışmalarını hızlandırdı. Kapı kapı gezen ekipler, halkın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdü. Ekipler, ramazan ayıyla birlikte 3 bin 481 hijyen ve gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 6 bin 279 talebin tamamını karşılayan ekipler, ihtiyaç sahipleri ve sokağa çıkma kısıtlaması olanları yalnız bırakmadı.