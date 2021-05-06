Cenaze törenine Ali Ergüt'ün ailesi, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın , Belediye Başkanı Fatih Çelik ile ilçe protokolü katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Ergüt'ün cenazesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sivas 'ın Zara ilçesinde 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Ali Ergüt, toprağa verildi.

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta vefat eden Kore gazisi Ali Ergüt, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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