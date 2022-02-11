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Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

11.02.2022 16:19
Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta 93 yaşında vefat eden Kore gazisi İsmail Başar'ın cenazesi toprağa verildi.

Sivas'ta 93 yaşında vefat eden Kore gazisi İsmail Başar'ın cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Başar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından İsmail Başar'ın cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Başar'ın ailesi, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Ay Yıldız, Sivas, Türk, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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