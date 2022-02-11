Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sivas'ta 93 yaşında vefat eden Kore gazisi İsmail Başar'ın cenazesi toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Başar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından İsmail Başar'ın cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Başar'ın ailesi, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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