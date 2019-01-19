Sivas'ta Vefat Eden Polis Memuru, Meslektaşları Tarafından Uğurlandı
1 saat önce
Sivas'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru, meslektaşları tarafından defin edileceği Memleketi Trabzon'a uğurlandı.
Sivas
'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru, meslektaşları tarafından defin edileceği Memleketi Trabzon
'a uğurlandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nurullah Baki (50) dört gün önce beyin kanaması tanısı ile tedavi altına alındı. Tüm çabalara rağmen polis memuru bugün hayatını kaybetti. Baki için tedavi gördüğü hastane önünde tören düzenlendi. Baki'nin Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omuzlarında törenin yapıldığı alana getirildi. Törene ailesi ve meslektaşları katıldı. Evli ve üç çocuk babası olan polis memurunun çocukları babasının ardından göz yaşlarına boğuldu. Polis
memuru memleketi Trabzon'un Tonya
ilçesinde defnedilmek üzere meslektaşları tarafından uğurlandı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:48 Kaynak: İHA
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