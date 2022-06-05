Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı

05.06.2022 10:26

Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı Sivas'ta 191 okulda, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavının heyecanı yaşandı.

Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı

SİVAS - Sivas'ta 191 okulda, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavının heyecanı yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS sınavı, saat 09.30 itibariyle başladı. Adaylar sabah erken saatlerde velileriyle birlikte okullara geldi. Öğrenciler ilk olarak okul bahçelerine, ardından ise salonlara alındı. Kent genelinde 191 okulda, 579 salonda, 8 bin 429 öğrenci sınavda ter döktü. Öğrencilerin velileri ise okul önlerinde çocuklarının çıkmasını heyecanla beklemeye başladı. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınav saat 12.50'de sona erecek.

Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı
Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı
Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı
Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı

YORUMLAR
500
1 milyon 200 bin öğrencinin ter dökeceği LGS sınavı başladı 1 milyon 200 bin öğrencinin ter dökeceği LGS sınavı başladı LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Sivas, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı - Son Dakika

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